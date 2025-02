Sheinbaum suspende la reforma al ISSSTE

En la conferencia matutina del día de hoy, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que la controversial reforma al ISSSTE ha sido pausada de manera momentánea hasta que se realicen mesas de trabajo con los trabajadores.

"Por lo pronto se pone en pausa en lo que se realizan las mesas de trabajo", apuntó esta mañana. "No se va aprobar nada hasta que no quede claro y no estén de acuerdo".

La Ley del ISSSTE busca aumentar las cuotas laborales de los trabajadores del sector público, lo que afectaría a 1.5 millones de empleados federales, especialmente a los maestros, siendo los más perjudicados aquellos próximos a jubilarse.

? || "¡Maestro poblano, alza tu mano!" Docentes marchan por Av. Reforma en protesta contra la reforma del ISSSTE impulsada por el gobierno federal. Precaución en la zona, hay cortes viales. #Puebla #Manifestación #Educación pic.twitter.com/VSGDag4SFS — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) February 28, 2025

Se pretende calcular el saldo integrado en lugar del saldo base, lo que reducirá notablemente el ingreso neto de los trabajadores.

Luego de que se anunciara que para este 2025 se busca realizar modificaciones con la Reforma a la Ley del ISSSTE, maestros afectados indicaron que no están de acuerdo con la propuesta y han desatado una serie de protestas para evitar que la iniciativa se lleve a cabo en este año.