"Si no se llega al 40 y pierdo, me voy"; AMLO sobre la revocación de mandato

Aun si la revocación de mandato de 2022 no llega al 40 por ciento de la participación ciudadana y gana el "no" a la continuación de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó, dejará la Presidencia del país.

En Palacio Nacional, el mandatario expresó que en marzo próximo la ciudadanía podrá participar en la consulta de revocación de mandato para continuar o no con la Cuarta Transformación, por lo que confió que haya una buena participación ciudadana pese a los bloqueos de la oposición.

Espero se llegue al 40 por ciento para que la consulta sea vinculatoria, pero si no se llega al 40 y pierdo, me voy, porque no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno.

"No se puede transformar un país si no se tiene autoridad moral y política. No estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre", sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la serie de tuits del empresario y cofundador de la coalición Sí por México, Claudio X. González, contra quienes "por acción, por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México", el presidente calificó esto como un "exceso verbal" y destacó que la transformación del país se lleva a cabo sin violencia y de manera pacífica.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que debido a que hay más participación de la ciudadanía, el empresario recibió críticas por su tuit y tuvo que aclarar que es un demócrata.

"Cuando Claudio X. González publica sus amenazas totalitaristas, y si se quiere hasta fascistas, son las redes sociales que las que le ponen un alto y le dicen: '¡cálmate!'. Tuvo que salir a decir que él es, ante todo, un demócrata, y ahora anda buscando al tonto que se lo crea", manifestó.