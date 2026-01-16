Sismo de magnitud 5.3 sacude Guerrero: sin daños reportados

La madrugada de este viernes un sismo magnitud 5.3 sacudió el estado de Guerrero; autoridades descartaron riesgos en CDMX.

Un sismo de magnitud 5.3 sacudió la madrugada de hoy viernes 16 de enero el estado de Guerrero.

De acuerdo con información compartida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo lugar a las 00:42:56 horas, con su epicentro a 5 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

La dependencia detalló que el sismo de hoy contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 16.72

Longitud: -99.55

Profundidad: 5 km

El sismo y sus consecuencias

A través de un mensaje en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud 5.3 registrado en San Marcos, Guerrero.

No obstante, precisó que la Coordinación de Protección Civil inició el protocolo de revisión para descartar cualquier riesgo.

Reacciones de autoridades locales

La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que tras el sismo de magnitud 5.3 registrado en San Marcos, Guerrero, sostuvo comunicación con autoridades municipales y de Protección Civil. Esto para activar los protocolos de revisión correspondientes, los cuales permitieron conocer que, hasta el reporte de las 01:17 horas, no se registran daños por el sismo.

Sin embargo, invitó a la población guerrerense a continuar alerta y comunicarse al 911 en caso de cualquier emergencia.

Acciones en la Ciudad de México

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó mediante un mensaje que se activaron los protocolos de seguridad y atención tras el sismo de magnitud 5.3 en San Marcos, Guerrero.

Clara Brugada señaló que se realizan trabajos de revisión en las 16 alcaldías de la CDMX, con la finalidad de revisar condiciones y garantizar que no existan riesgos para la población. De acuerdo con la jefa de gobierno, 'todo se encuentra tranquilo' en la CDMX tras sismo en Guerrero durante la madrugada de este viernes.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, informó que no se encontraron daños ni afectaciones. Esto luego de que el equipo Cóndores de la SSC CDMX realizara sobrevuelos en las 16 alcaldías de la capital, así como recorridos por elementos que se encuentran en tierra.

De igual forma, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil manifestó que no se reportan afectaciones por el sismo registrado en San Marcos, Guerrero.

No obstante, indicaron que se encuentran pendientes ante cualquier eventualidad o réplica que pueda generarse tras el sismo registrado en Guerrero.