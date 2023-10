“Somos pacifistas”; AMLO se niega a condenar a Hamas por la guerra contra Israel

El dia de ayer, la Embajada de Israel en México, reprobó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no condene a los terroristas de Hamas que iniciaron una ofensiva contra el estado de Israel.

Debido a esto, en su conferencia, el presidente Obrador mantuvo su opinión sobre el conflicto, afirmando que México es un país pacifista y pidió a las autoridades a respetar esta decisión.

“Respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel pero no, nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel o sean palestinos, queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas.

“Entonces respetamos mucho su postura, pero ojalá nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la constitución, se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para mantener la buena relación con todos los pueblos”, dijo en Palacio Nacional.