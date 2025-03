Superviviente del campo de exterminio relata su historia

A ya más de dos semanas del descubierto del campo de exterminio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, uno de los supervivientes del infernal lugar, dio una entrevista a Milenio Televisión, donde este hablo del salario que recibía y como fue que llegó a dar en este lugar.

El hombre señaló que los hechos ocurrieron en junio del 2024, cuando este fue a la terminal de autobuses de Tlaquepaque después de que le llegara una oferta de trabajo para guardia de seguridad.

El asegura que tras llegar al sitio, el y un grupo de hombres lo llevaron a una casa cercana al campo de exterminio, donde había hombres armados.

"Cuando nos llevaron de la terminal de Tlaquepaque, pasó un Uber por nosotros. De ahí nos llevaron a una casa que está cerca de ese lugar donde está el rancho. Ahí fue donde donde nos dimos cuenta que que no era el trabajo que nosotros íbamos porque había gente armada", compartió en el medio ya citado.

Dentro del campo, los nuevos eran entrenados para combatir para el CJNG, donde se asesinaba a los reclutas que se negaban a seguir el programa. Los criminales les pagaban tres mil pesos semanales a los reclutas que sobrevivian.

"Se podría decir que era un lugar de adiestramiento, pero también de castigo, también se mataban a personas que no obedecían, que eran considerados débiles, que no cumplían con el entrenamiento", compartió.









"El lema ahí era que si no hay cuerpo no hay delito. Ese era su lema", agregó.

Finamente, el hombre relató que al terminar su adiestramiento, eran enviados a Zacatecas para combatir, pero este logro escaparse de los criminales.