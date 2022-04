Taxista de Debanhi niega acusaciones de sus padres

Uno de los principales sospechoso del trágico fin de Debanhi Escobar, es el taxista que la dejo abandonada en una carretera, sin embargo, el mismo negó haber atentado contra la joven, negando las afirmaciones de los padres de la joven.

En una entrevista, Juan David Cuéllar, dio mas detalles en una entrevista al canal regiomontano, Info 7.

El mismo afirma que conoció a Debanhi y sus amigas mediante una aplicación de transporte privado, con las cuales se acordó regresar por ellas, fuera de la aplicación.

El hombre afirma que al momento de llegar por las mujeres, las amigas de Debanhi, solo la subieron a ella, la cual se sentó al frente del auto para cargar su teléfono.

"Lo que me comentó ella es que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde", explicó el chofer, y agregó que Debanhi se habría soltado a llorar cuando lo dijo.

La joven abría pedido al taxista regresar a la fiesta, sin embargo, se arrepintió para pedir que la llevara a otra fiesta.

Ahí fue cuando la joven supuestamente peleo con el taxista, el cual, pido que se bajara, así mismo, señalo que en ningún momento intento tocarla.

"En ningún momento, yo traté de ayudarla", dijo el conductor en entrevista con los conductores de Info 7.

Además, Juan David Cuéllar, mostro unos audios que el mismo envió a las amigas de Debanhi Escobar.

"Se bajó, ya no quiso que la llevara. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara. Nomás´ te aviso para que vengan por ella. No quiere irse, namás´ te aviso. A lo mejor sus papás pensarán que yo la emborraché".

Después de dejar a Debanhi, el hombre aseguró que llegó a su casa, comentó la situación con su esposa, fue al baño y tras unos 10 minutos, regresó a la carretera para saber si seguía Debanhi Escobar en la zona, pero no tuvo éxito.

Por último, aseguró que salió a dar la cara para que todos sepan su verdad, sobre todo después de que fue acusado de acoso sexual por parte de la familia de Debanhi Escobar.