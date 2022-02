Taxista se hinca para que no le pongan multa

Xalapa, Veracruz. – Un taxista de Xalapa se arrodilla ante una agente de Tránsito para rogarle que no le apliquen una multa, ya que necesita el dinero, fruto de su trabajo para alimentar a su familia; la mujer policía veracruzana, ni se inmutó y le entregó su infracción.

Diversas reacciones a favor y en contra de una gente de Tránsito de la ciudad de Xalapa Veracruz, ha generado la difusión del video en el que un trabajador del volante, se hinca ante ella, para suplicarle que no le aplique la sanción económica, incluso el hombre, fingió llorar, mientras permanecía postrado.

"Necesito el dinero para poder alimentar a mis hijos. Tú me vas a hacer una infracción por una señora. Te juro que la mujer me abrió la puerta. ¿Qué quieres, que la lleve? No por Dios", decía el trabajador del volante, mientras que la agente de vialidad de Xalapa, le decía, "respeta los señalamientos".

La mujer policía pese a los ruegos y las lágrimas del chofer, no se inmutó y le entregó en su mano, la infracción que el trabajador del volante tendrá que pagar, para poder continuar laborando.

Al finalizar el breve video de 52 segundos, una mujer que requería ser transportada, le preguntó al taxista que si estaba trabajando, a lo que él le contestó con evidente tristeza y frustración, "sí ando trabajando honradamente, ganando un peso" a lo que le contestó la agente vial, "respete los señalamientos, no están de adorno".