Testigo protegido de la FGR en el Caso Ayotzinapa esta prófugo

Medios nacional han dado a conocer que Gildardo López Astudillo, alias El Gil, testigo de la Fiscalía por el Caso de los estudiantes normalista de Ayotzinapa esta en calidad de prófugo desde este pasado 5 de Abril del 2024. Este es pieza clave para las autoridades.

El 5 y 8 de abril, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México hizo públicas las diligencias de uno de sus actuarios que fue en busca de López Astudillo al domicilio que había registrado para su localización y no lo encontró.

"Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído el 25 de marzo del año en curso, que en lo conducente dice: ´Acuerdo. Notifíquese y personalmente al quejoso´, toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el artículo 27 fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese", se lee en la información pública del Consejo de la Judicatura consultada por Excélsior.

Gildardo López Astudillo, alias El Gil fue detenido por las autoridades el 16 de Septiembre del 2015 pero en el 2019, El Gil fue puesto en libertad en agosto del 2019.