Tiembla en México

CIUDAD DE MÉXICO. – A las 8.40 horas de este jueves se registró un sismo de 6.2 grados, su epicentro se detectó al sureste de Veracruz, casi con el estado de Oaxaca. En la Ciudad de México se realizó la evacuación de edificios tras sonar la alerta sísmica, pese a que no se sintieron los efectos.

Una alarma sísmica interrumpió la trasmisión de la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a las 8:41 horas que se realizaba en el Palacio Nacional, por lo que el inmueble fue desalojado, aunque minutos después fue restablecida la conferencia y el mismo presidente confirmó el sismo, que tuvo su epicentro a dos kilómetros de Isla en el estado de Veracruz.

López Obrador, dijo que se comunicó vía telefónica con los gobernadores de Oaxaca y de Veracruz que señalan que no le reportaron información de daños mayores en estas entidades. Dijo que el reporte de la Ciudad de México, es que no hubo daños graves y que de hecho no se sintió mucho, como pudieron constatar los asistentes a la Mañanera.

Al constatar que no hubo afectaciones en la Ciudad de México, minutos después de las 9:00 horas, poco a poco se fueron restableciendo las actividades normales, luego de que se evacuaran los edificios, oficinas, viviendas y escuelas al activarse la alerta sísmica, por el temblor registrado en Veracruz.

Ciudadanos de la Ciudad de México, reportaron durante los minutos posteriores al sismo que no se podían comunicar con sus familiares, toda vez que se había interrumpido la señal de celular, la cual fue restablecida más tarde.

De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional Preliminar: el Sismo tuvo una magnitud 6.2 y fue localizado al sureste de Veracruz.