Tiroteo en Teotihuacán: dos muertos y varios heridos entre turistas

El 20 de abril de 2026 comenzó como cualquier otro día en Teotihuacán. Turistas de todo el mundo caminaban entre las piedras milenarias, subían la imponente Pirámide de la Luna y capturaban recuerdos en uno de los sitios más emblemáticos de México. Pero en cuestión de minutos, la historia cambió.

Lo que debía ser una jornada de turismo se convirtió en una escena de pánico, disparos y caos.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con la cronología presentada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, el ataque comenzó alrededor de las 11:20–11:30 de la mañana.

Un hombre subió hasta la cima de la Pirámide de la Luna. Desde ahí, en una posición elevada, sacó un arma corta calibre .38 y comenzó a disparar contra los visitantes que estaban cerca.

Los primeros reportes de emergencia llegaron casi de inmediato. En menos de 10 minutos, elementos de seguridad ya se movilizaban hacia el lugar. Pero el daño ya estaba hecho.

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Detalles del ataque y sus consecuencias

Testigos relataron haber escuchado entre 14 y más de 20 detonaciones.

El ataque no solo dejó heridos por bala: el pánico provocó que muchas personas corrieran desesperadamente por las escalinatas y explanadas. Algunos cayeron, otros se lastimaron en la huida.

El saldo fue devastador:

2 personas muertas (incluido el atacante)

13 personas heridas, entre ellas menores de edad

Víctimas de varias nacionalidades

La víctima mortal fue una turista canadiense.

El final del atacante

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la cima de la pirámide, el agresor ya había tomado una decisión final: se quitó la vida en el mismo lugar.

El sitio quedó asegurado y se encontraron:

El arma utilizada

Municiones

Otros objetos personales

Las autoridades confirmaron que actuó solo y que había planeado el ataque con anticipación.

Un perfil inquietante

El agresor, un hombre de 27 años, había mostrado señales preocupantes. Según las investigaciones, estaba obsesionado con ataques violentos del pasado, particularmente la masacre de Columbine.

Incluso eligió la fecha del ataque con una carga simbólica, lo que refuerza la hipótesis de un "imitador" o copycat.

Este detalle encendió las alarmas sobre un fenómeno poco común en México, pero cada vez más visible a nivel global: la influencia de eventos violentos en individuos aislados.

La reacción del gobierno

Horas después del ataque, la presidenta condenó los hechos y ordenó una investigación inmediata, además de reforzar la seguridad en sitios turísticos.

Entre las medidas anunciadas destacan:

Mayor presencia de fuerzas de seguridad

Coordinación entre autoridades federales y estatales

Posible instalación de detectores de metales en zonas arqueológicas

El objetivo: evitar que un episodio así vuelva a repetirse.

Un golpe más allá de Teotihuacán

El impacto del ataque va más allá de las víctimas. Ocurre en un momento crítico: a pocas semanas del Mundial 2026, donde México será anfitrión.

Teotihuacán no es solo un sitio turístico: es un símbolo cultural y una carta de presentación ante el mundo. Lo ocurrido pone sobre la mesa una pregunta incómoda:

¿Está preparado el país para garantizar la seguridad en eventos globales?

El eco de la historia

Durante siglos, Teotihuacán ha sido un lugar de misterio, grandeza y silencio. Ese día, ese silencio se rompió de forma brutal.

Lo que queda ahora no solo es la investigación, sino una reflexión más profunda sobre seguridad, prevención y los riesgos de una violencia que, aunque rara en estos escenarios, puede aparecer en cualquier momento.

Porque incluso en los lugares más sagrados... la historia puede cambiar en segundos.