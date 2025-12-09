Subasta de AHMSA podría realizarse en enero de 2026: Marath Bolaños López

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La esperada convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría realizarse a mediados del mes de enero de 2026 existiendo a la fecha 4 empresas interesadas en la compra, informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López a integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores.

Este anunció fue recibido con esperanza por los trabajadores afectados, quienes llevan cerca de 3 años en incertidumbre tras el cierre de operaciones de la siderúrgica.

Julián Torres Ávalos, presidente de la directiva del Grupo de Defensa Laboral, expresó que esta noticia representa un rayo de esperanza para cerca de 9 mil trabajadores directos de las plantas 1 y 2, quienes aún no han recibido el pago de sus liquidaciones.

Además, recordó que la crisis de AHMSA ha impactado a cerca de 70 mil trabajadores indirectos, pertenecientes a empresas proveedoras y contratistas que dependían de la operación de la acerera.

Torres Ávalos señaló que la posible venta de la empresa podría significar su reactivación, lo que abriría nuevas oportunidades laborales, especialmente para los obreros jóvenes de la región centro.

Durante el encuentro con el secretario, los representantes laborales insistieron en la urgencia de acelerar el proceso de venta para garantizar el pago de adeudos y reactivar la economía local.

Asimismo, manifestaron su preocupación por presuntas irregularidades dentro de la actual administración de AHMSA, señalando hay gente actuando indebidamente puesto que reciben salarios millonarios mes con mes, mientras los trabajadores permanecen sin ingresos.

Por ello, solicitaron a la Secretaría del Trabajo que supervise de cerca el proceso de subasta y actúe con firmeza para garantizar justicia social.

Finalmente, Torres Ávalos acompañado de Otoniel Morales y Juan Lucio, recordó que la empresa cesó operaciones en diciembre de 2022 y que desde marzo de 2023 los trabajadores ya no pudieron ingresar a las instalaciones.

También informó que, aunque se organizó una marcha hacia el Estado de Coahuila, y de ahí partir a la Ciudad de México, esta fue suspendida en Saltillo tras el compromiso de la Secretaría de Gobernación de gestionar una audiencia con la Presidenta de la República, la cual esperan se concrete en enero del próximo año.