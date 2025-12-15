César Duarte vinculado a proceso por desvío de recursos en Chihuahua

Una jueza federal determinó vincular a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta participación en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en agravio del erario del estado.

La autoridad judicial informó al exmandatario que podría ser responsable de este delito durante una audiencia celebrada este fin de semana. Como medida cautelar, la jueza ordenó que Duarte deberá permanecer en la prisión del Altiplano, en el Estado de México, durante los próximos seis meses. Este es el plazo que se concedió para la investigación complementaria a petición de su defensa legal.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador desvió aproximadamente 96 millones de pesos de un programa de apoyo al campo entre los años 2012 y 2016. La FGR sostiene que el desvío se realizó a través de dos empresas de las cuales César Duarte era accionista mayoritario.

La Fiscalía señala específicamente que 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a diversas cuentas de las empresas controladas por Duarte.

Cabe destacar que esta vinculación a proceso se suma a los cargos que ya enfrentaba el exgobernador. Previamente, Duarte se encontraba bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria y con un brazalete electrónico de localización por su probable participación en el delito de peculado.

Los abogados del exgobernador intentaron evitar esta nueva vinculación argumentando la insuficiencia de datos en la investigación de la Fiscalía, pero la jueza desestimó la solicitud y procedió con el nuevo proceso legal.