Hombre mata a su padre tras disputa por apoyo para damnificados en Poza Rica

En Poza Rica, un hombre de 85 años identificado como José Luis perdió la vida luego de ser atacado por su hijo, Carlos "N", alias "La Calucha", de 55 años, durante una discusión por el dinero otorgado a los afectados por las inundaciones de octubre. El hecho ocurrió en lo que quedaba de su vivienda en la colonia Ignacio de la Llave, donde ambos ingerían bebidas alcohólicas.

De acuerdo con los reportes, Carlos habría iniciado una fuerte discusión al exigir el apoyo económico entregado por la Secretaría del Bienestar. El altercado escaló hasta que José Luis fue herido con un arma punzocortante. El ataque tuvo lugar en la zona de las calles Úrsulo Galván y Venustiano Carranza.

¿Qué ocurrió?

Vecinos alertaron a la policía municipal tras escuchar gritos y una pelea intensa. Al arribar, los oficiales encontraron a José Luis con múltiples lesiones que le provocaron la muerte. Carlos escapó tras la agresión, pero fue detenido poco después en la colonia Morelos. Se informó que el detenido ya contaba con antecedentes por diferentes faltas administrativas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han comenzado una investigación sobre el caso, mientras que la comunidad se encuentra consternada por el trágico suceso. La discusión que llevó a este homicidio resalta la tensión que pueden generar los problemas económicos en las familias afectadas por las recientes inundaciones. Las autoridades han instado a la población a buscar ayuda y evitar conflictos que puedan escalar a situaciones de violencia.