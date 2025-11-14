Contactanos
Nación

Brooke Rollins lidera histórica misión comercial agroindustrial en México

La misión del USDA incluyó más de 500 reuniones comerciales en tres días.

Por Staff / La Voz - 14 noviembre, 2025 - 11:05 a.m.
Brooke Rollins lidera histórica misión comercial agroindustrial en México

Realiza la Secretaría de Agricultura estadounidense histórica misión comercial agroindustrial en México

La misión permitió reforzar la respuesta contra la NWS en México y revisar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, señaló Brooke Rollins.

La secretaria Brooke Leslie Rollins dio a conocer que la semana pasada encabezó "la mayor misión comercial agroindustrial del USDA a México" en la historia de Estados Unidos, y participó en las revisiones conjuntas sobre el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Durante tres días, 41 empresas estadounidenses, 33 cooperadores y grupos de defensa agrícola, así como seis departamentos estatales de agricultura y 150 participantes, sostuvieron más de 500 reuniones comerciales, destacó la funcionaria federal estadounidense a través de un comunicado.

"Esta fue una oportunidad crucial para que las empresas estadounidenses fortalecieran sus lazos comerciales y para que el USDA continuara su enérgica respuesta a la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en México".

Lo anterior, "además de seguir exigiendo a México el cumplimiento de sus compromisos con el Tratado de Aguas de 1944", indicó. Afirmó que "la relación comercial y diplomática entre nuestros dos países es de suma importancia para el presidente Trump y los agricultores y ganaderos estadounidenses".

"Ya sea para asegurar la frontera sur contra la migración ilegal, combatir la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo o ampliar el acceso a los mercados para los productos agrícolas estadounidenses, trabajamos a diario para priorizar los intereses de Estados Unidos.

"Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum por recibirme en el Palacio Presidencial, donde tuvimos una conversación productiva y positiva sobre cómo continuaremos colaborando estrechamente para erradicar el gusano barrenador del Nuevo Mundo... incluyendo una revisión conjunta exhaustiva de nuestra respuesta a la plaga y los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de nuestras tareas conjuntas, en virtud del Tratado de Aguas de 1944", externó.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados