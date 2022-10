Triste realidad: Realizan simulacro de balacera en primaria de Guaymas

Vivir entre balas se ha convertido en la triste realidad que enfrentan día tras días miles de mexicanos a lo largo y ancho del país; si bien no en todas las entidades el índice de violencia es el mismo, en el estado de Sonora los recientes hechos violentos han orillado a la ciudadanía a tomar medidas drásticas para protegerse.

Bajo ese tenor, en redes sociales se volvió viral el video de un simulacro de balacera que un docente realizó en una primaria ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora.

Como era de esperarse, la grabación generó una gran controversia en la ciudadanía pues mientras algunos internautas aplaudieron la labor del profesor, muchos otros recriminaron que las y los niños tengan que aprender a protegerse ante la incesable ola de violencia que atraviesa el municipio y que no ha sido atendida por las autoridades.

El simulacro de balacera se realizó en la Escuela Primaria 24 de febrero del municipio sonorense y fue coordinado por Eduardo Alcántara, quien se desempeña como profesor de quinto año en la institución.

En el video es posible apreciar a un grupo de infantes que tranquilamente convive en el patio y cooperativa de su escuela, no obstante y de un momento a otro, al fondo empieza a sonar un audio que simula detonaciones de arma de fuego por lo que las y los alumnos corren a resguardarse.

Al grito de "¡Abajo, pecho abajo, protéjanse!" el docente comenzó a instruir a sus alumnos para aprender actuar ante una situación de emergencia. Por su parte, los estudiantes atienden las indicaciones del profesor y permanecen replegados en el piso e inmuebles de su escuela.

Cabe mencionar que ante la violencia que se vive en la entidad, las autoridades han desarrollado y aplicado un "Código Café", el cual tiene como finalidad salvaguardar la integridad y vida de las y los alumnos de las escuelas cuando quedan atrapados entre los múltiples enfrentamientos que se han registrado en el municipio de Guaymas y en el estado de Sonora.

De acuerdo con el Manual de Seguridad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es imposible anticipar cuándo se van a registrar enfrentamientos con armas de fuego cerca de planteles educativos, no obstante, han instado a las escuelas que se encuentran en zona de riesgo a contemplar una agenda de prevención para aprender a protegerse.

Dentro de las medidas de seguridad se plantea que cuenten con alarmas silenciosas o timbres distintivos, así como con una red de comunicación con las familias de las y los estudiantes y con autoridades cercanas a la escuela

Tras la viralización del video en redes sociales, una oleada de elogios se desbordó sobre el profesor Eduardo Alcántara, a quien agradecieron su noble labor de enseñarle a los infantes cómo actuar ante una situación de riesgo.

No obstante, dicha grabación del simulacro de balacera también volvió a poner sobre la mesa la violencia incesable que ha azotado al país a lo largo de los años y que las autoridades no han logrado mitigar, lo que generó una gran indignación entre usuarios de redes sociales.

"Es una vergüenza que los niños tengan que hacer simulacros de esto y no de un juego, ellos son víctimas silenciosas de la inseguridad en el país"; "Mientras esté un criminal de gobernador, no mejorarán las cosas!"; "Está cañón... ¿Cuándo nos vamos a unir en un reclamo social? No podemos normalizar esto"; "Tan inútil e inepto es el @AlfonsoDurazo que tienen que hacer simulacros de una balacera, combatir a los maleantes no es prioridad, mejor simulacro. IMB*CIL", expresaron internautas en plataformas digitales

