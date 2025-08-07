Influencer Valentina Gilabert aclara vínculo con José Said en medio de escándalo

CIUDAD DE MÉXICO (6 de agosto de 2025) – En medio del escándalo y la atención mediática, la influencer Valentina Gilabert ha abordado por primera vez el vínculo que la vincula con José Said, exnovio de su agresora, la creadora de contenido Marianne "N". En su declaración más reciente, subrayó que se trató de un vínculo generado "a raíz de una situación bastante fuerte", y aseguró que confiaba en que su antigua agresora "no la atacará" nuevamente.

Gilabert aprovechó sus redes sociales para desmentir las acusaciones que afirman que fue la responsable de la ruptura de la relación entre Marianne y José Said. Refutó categóricamente ser "la tercera en discordia", afirmando que nunca existió una relación sentimental previa entre ella y Said y que, incluso, Marianne ya había iniciado una nueva relación cuando se dio el incidente.

En sus declaraciones, también condenó los rumores y actos de revictimización, destacando que fue víctima de un crimen grave y que no merece un tratamiento injusto por parte de la opinión pública. "Yo no me burlé de nadie, no provoqué a ninguna persona y yo nunca lo orillé a nada", afirmó con firmeza.

Este nuevo pronunciamiento se suma a una serie de eventos que marcaron su recuperación. El pasado 5 de febrero, Valentina fue apuñalada por Marianne en un departamento del sur de la Ciudad de México, recibiendo múltiples heridas que la llevaron a terapia intensiva. Desde entonces, su vida pasó a ser foco de redes, especulaciones y controversia.

En julio, Marianne fue liberada bajo ciertas condiciones tras recibir el perdón de Valentina. La influencier detalló que hubo una disculpa de parte de la agresora y que ambas partes, junto con sus familias y abogados, acordaron avanzar y continuar sus vidas de manera separada.