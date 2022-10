Vapeadores contienen sustancia para matar cucarachas: Cofepris

Ciudad de México. – El Gobierno de México no quita el dedo del renglón en su intención por alejar de la población el uso del vapeador, también conocido como cigarro electrónico, herramienta que funciona con baterías y que crea un aerosol parecido al vapor de agua, pero que contiene varias sustancias químicas.

Y para hablar precisamente de este último punto, Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se dio cita en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y develó algunas de las sustancias inmersas en estos aparatos que no aparecen en su etiquetado.

Glicerina

Propilenglicol

Saborizantes naturales o artificiales

No obstante, un estudio hecho por la dependencia, encontró que hay 33 sustancias escondidas, una de ellas el Linalol, que es un componente contra las moscas y cucarachas.

Linalol: Utilizado como insecticida contra moscas y cucarachas.

Dimetil éter: Sustancia altamente inflamable.

Alcohol Bencílico: Utilizado en muchos tipos de jabones, cremas y productos para la limpieza.

Propionato de etilo: Componente que causa el mal olor del sudor.

Acetato de Isoamilo: Sustancia liberada en el aguijón de las abejas.

Mentol: Facilita la conexión con las células, lo que lo vuelve más adictivo.

"Nos enfrentamos a otro reto, una intención perversa, (los vapeadores) fueron creados bajo el falso discurso que serían útiles para dejar la adicción al tabaco, no obstante, mantiene el fin de crear más adicción, principalmente entre adolescentes y jóvenes para generar mayores mercados y ganancias en detrimento de la salud pública", lamentó Svarch.

´No te lo fumes, déjalo ya´Es el nombre de una canción que se dejó escuchar esta mañana en Palacio de Gobierno, que, pretenden, ayude a que la población tome consciencia de lo dañino que es utilizar vapeadores.

"No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar, el vape te corta la vida no te lo fumes, déjalo ya", dice uno de sus versos.