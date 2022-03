Vetará AMLO la ley de cobranza delegada

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en la Mañanera de este viernes, que en caso de que los legisladores aprobarán la iniciativa que faculta a los bancos a embargar los sueldos de los trabajadores para pagar los créditos de nómina, esta ley sería vetada.

Y es que los diputados aprobaron la iniciativa que le permite a los patrones pagar los créditos de nómina de sus empleados, sin consultarlos, antes de pagarles sus salarios. Es decir, las instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores podrán cobrarse "a lo chino", directamente de su sueldo, con la completa anuencia de los empresarios y patrones.

Entrevistado al respecto, López Obrador dijo no estar de acuerdo con esta reforma, "no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado y es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador".

Dijo que ningún banco y ninguna institución financiera debe de disponer del sueldo del empleado, "el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa", señaló.

Comentó que dicha iniciativa, aún no está aprobada, ya que falta el visto bueno de los senadores, "ojalá y los senadores y los legisladores la revisen bien" sostuvo AMLO, quien confió en que no sea aprobada por el bien de los ciudadanos mexicanos.

"No creo que nadie consciente, apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa" dijo el presidente quien marcó una clara línea con respecto a esta iniciativa.

A pregunta expresa, López Obrador, aseguró que aunque será respetuoso del poder legislativo, en caso de que dicha iniciativa sea aprobada, en su facultad de presidente de México, vetaría la reforma.