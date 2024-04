Víctima de 'Fofo' Márquez niega que haya llegado a un acuerdo millonario con el influencer

Edith, la mujer que fue golpeada por el influencer “Fofo” Márquez, desmintió la versión que circula en redes sociales, donde supuestamente aceptó 16 millones de pesos tras llegar a un acuerdo con su agresor.

En el texto que se viralizó en redes sociales se destaca que se llegó a un acuerdo porque “todos cometemos errores, pero lo fundamental es reconocerlos y trabajar para enmendarlos. Él está sinceramente arrepentido por sus acciones y está comprometido a hacer las cosas bien en el futuro”.

Tras lo anterior, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava se comunicó con Edith N para conocer la realidad detrás de este pacto millonario.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, dijo la víctima.

He fallado como madre: Mamá de 'Fofo' rompe el silencio sobre el caso de su hijo

El pasado 11 de abril, la madre de Fofo Márquez envió una carta a Edith, donde lamentó la situación ocasionada por su hijo.

La carta, difundida por Erik Rauda, abogado del influencer, lleva la firma de Sandra, madre de Rodolfo ’N’.

En sus palabras, expresa su incapacidad para encontrar las palabras adecuadas para transmitir sus más sinceras disculpas.

“Quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón.

“He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre; ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia”, se lee en la carta.