Violencia en Ciudad Juárez; asesinan a 11

Once personas muertas, dos de ellos presos en un penal y nueve civiles es el saldo de la jornada violenta que vivió Ciudad Juárez las primeras horas de hoy viernes, eventos violentos en los que lamentablemente fallecieron trabajadores de la empresa radiofónica MegaRadio, que estaban realizando un control remoto.

Los hechos fueron confirmados en la conferencia prensa Mañanera de hoy viernes, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó que en estos hechos violentos, se agredió a la población civil inocente.

"Algo que no se había presentado y ojala que no se repita porque se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezar a disparar a civiles a gente inocente. Esto es lo mas lamentable", sentenció AMLO.

Al presentar su informe el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que el problema inició en el Centro de Readaptación Social 3 de Ciudad Juárez en una pleito entre dos grupos de delincuentes que se encuentran recluidos.

"A las 13:27 horas del día de ayer al interior del Cereso estatal 3 en Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el Módulo 2 de este centro penitenciario en donde grupos delictivos identificados como 'Los Chapos' fueron atacados por grupo rival denominado los Mexicles, generando una riña al interior del centro penitenciario, 20 internos lesionados".

Detalló que de los 20 internos lesionados, cuatro de ellos fue por arma de fuego y el resto por golpes y contusiones.

Informó que en esta riña, lamentablemente, perdieron la vida dos presos, los cuales fueron abatidos a balazos

Señaló que autoridades municipales y estatales lograron recuperar el control del centro penitenciario, pero que lamentablemente la violencia se desbordó a las calles de Ciudad Juárez.

Ricardo Mejía Berdeja, reporta 9 personas fallecidas en diversos ataques que se registraron en la ciudad, como represalia por el sometimiento de reos en el Cereso, horas antes.

Entre los asesinados por "Los Mexicles" se encuentran cuatro trabajadores de la radiodifusora Switch FM del grupo MegaRadio, que realizaban un control remoto en un local comercial en la calle Ejército Nacional. Entre las víctimas mortales de los Mexicles se encontraba el locutor Alán González.

Asimismo, el funcionario federal dijo que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma y se ha restablecido el orden público. "Sigue la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados de la riña que se originó en el Cereso 3 de Ciudad Juárez entre Los Chapos y Los Mexicles".

"Parte de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos, en diferentes puntos de Ciudad Juárez, ya están detenidos, están identificados como parte del grupo Mexicles y ya fueron puestos a disposición de las autoridades".