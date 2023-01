Violencia en Culiacán le costó 900 millones de pesos al sector privado

Un gran número de locales comerciales no pudieron abrir este viernes 6 de enero por haber sido saqueados o por el temor de los dueños y los empleados para presentarse, luego de los enfrentamientos en Culiacán.

El líder de la Unión de Comerciantes del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, señaló que las pérdidas ascienden a unos 900 millones de pesos, pero cuantificando todos los sectores, podría ser mayor.

"Solamente en el sector centro de Culiacán estamos hablando de unos 900 millones, pero del sector comercio, de servicio y turismo podríamos hablar de unos mil 500 millones, y hay que sumar los que no abrieron este viernes, podría ser un 40 por ciento más", precisó.

Reveló que unos 38 negocios sufrieron saqueos durante dicha jornada violenta y para muchos será difícil recuperarse porque son emprendedores y sus ganancias se reinvierten día con día.

Por temor a más hechos violentos, este viernes 6 de enero no trabajaron los locatarios del Mercado Garmendia y los comercios de los alrededores, pero el número exacto no está cuantificado debido a que algunos no están asociación a su grupo.

Durante todo el día se pudo observar poca afluencia de personas en las calles, la mayoría decidió mantenerse en sus casas, y otros, simplemente no pudieron trasladase debido a que no había rutas del transporte público.

Fue hasta después del medio día cuando algunas unidades comenzaron a circular, pero gran parte de la población siguió en sus casas. Por la noche se pudo observar un poco más de tráfico, en algunos sectores de la ciudad, pero sin llegar a lo normal en un viernes por la noche en la ciudad.

