Visita embajador de EU a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. - El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó esta mañana a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta visita se da en medio de la discusión de la ley eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, en las que el mandatario ha acusado injerencia del gobierno estadunidense.

Apenas hoy en su conferencia mañanera, López Obrador acusó a Estados Unidos de "hacer lobby" contra la ley eléctrica en el Poder Judicial y el Legislativo, e incluso, sostuvo que funcionarios de ese país tienen reuniones con opositores para el mismo fin.

"Es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo, ¿cómo le llaman? Lobby, en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros, por eso es importante dar seguimiento a estos asuntos porque no son nada más de orden jurídico", dijo.

Cuestionado, ¿qué gobiernos están haciendo este cabildeo?, López Obrador sostuvo; "Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta que han venido a eso a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y soberanía", agregó.

El jueves pasado, López Obrador recibió a John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para el clima, al embajador y a nueve empresarios estadunidenses para hablar sobre las condiciones de operación de las empresas extranjeras en la industria eléctrica mexicana. Con información de Milenio.