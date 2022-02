Visitará AMLO Coahuila; anuncia en mañanera

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará una visita a Coahuila la próxima semana, con el objetivo de verificar el funcionamiento los sistemas de migración y aduanas, los cuales serán operados por las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina de México.

En las ultimas semanas, los aeropuertos internacionales de Cancún y de Cozumel, dejaron de ser controlados por la Guardia Nacional y pasaron a ser responsabilidad de la Secretaría de la Marina de México. Al respecto AMLO señaló que estas acciones obedecen a la restructuración de todos los sistemas que tienen que ver con migración y aduanas.

AMLO, señaló que se busca darles atención como se merecen a los visitantes que ingresan al País, para que no haya extorciones y que al mismo tiempo no se reporten perdidas de tiempo y desde luego evitar la corrupción y el contrabando, "queremos que las aduanas, no estén controladas por delincuentes, ni de la llamada delincuencia organizada, ni la de cuello blanco" aseguró el mandatario nacional.

AMLO anunció que todas las aduanas serán manejadas y controladas por las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina de México y en este contexto señaló que realizará la próxima semana un recorrido por las aduanas del norte del País.

"Voy a estar en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, toda la franja fronteriza", dijo AMLO, quien apuntó que habrá aeropuertos que tendrán vigilancia especial de las Secretarías de la Defensa Nacional o de la Marina de México.