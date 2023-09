Xóchitl dice que plagio en tesis no afecta su aspiración política

La senadora Xóchitl Gálvez descartó que el tema de su título le afecte en sus aspiraciones para la candidatura presidencial.

"No (afecta), porque finalmente yo reconozco y acato lo que la UNAM diga y si la UNAM dice que tengo que volver a presentar un trabajo, ahí estaré subiendo TikToks (del trabajo)".

Xóchitl Gálvez manifestó que este tema y otros se usan con fines políticos, porque le están buscando por dónde afectarla. "Lo están usando con fines políticos, ya que me están esculcando, creo que todo.

Pero está bien, ojalá pudiéramos saber otras historias de qué pasó en la Línea 12, qué pasó en Rébsamen, pero ahí no van a esculcar nada", agregó.

La senadora por el PAN advirtió que le siguen buscando irregularidades en la compra de su casa en la Colonia Reforma Social, pero a ella no le van a encontrar una casa en Houston.

"No tengo dinero mal habido, soy una mujer honesta y una mujer trabajadora, mi casa la compré, ahora parece que no puedo comprar una casa después de ser 31 años empresaria.

"La compré en obra negra, yo puse la cocina, no hay nada. Todo ello lo que quieren es justo porque no me encuentran departamentos", declaró.

Cabe de recodar que, Gálvez aceptó en un video que utilizó párrafos de manuales técnicos de equipos instalados en edificios inteligentes y rechazó que haya "robado" dichos textos sin citar las fuentes de las que provenían los párrafos.

Asegura Sheinbaum que ella no plagia

"Nosotros no plagiamos", aseguró la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, en relación con su oponente, Xóchitl Gálvez.

"De mí, compañeros y compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de México", señaló Sheinbaum.