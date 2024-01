Xóchitl Gálvez inicia sus propias "mañaneras"; AMLO apoya su idea

Desde su conferencia matutina, el presidente Obrador vio con buenos ojos que la candidata presidencial por parte del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, inicie sus propias "mañaneras".

El mandatario señaló que las conferencias de la candidata presidencial se darán a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, señalado que "los fifis" no se levantan temprano.

"Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera", declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"Me da mucho gusto. A las 10 de la mañana no le hace. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad", agregó.

La precandidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia, Xóchitl Gálvez señaló que esta lanzará la próxima semana su conferencia de prensa matutina bautizada, "La Mañanera de Verdad", esto para poder competir con las conferencias del presidente.