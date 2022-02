"Ya no puedo más": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dejará la vida pública al concluir su mandato en el 2024 y no participará ni en conferencias, visitas a los estados o al extranjero, "pero sí, ya no puedo más".

En el segundo día en el que ofreció un recorrido por Palacio Nacional, contó que en 2012 estuvo a punto de renunciar a ser dirigente del movimiento que encabeza, y afirmó que "ahora sí" dejará la política.

" En el Zócalo decidí seguir adelante y ya lo demás es la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro", dijo. Asimismo, aseguró que pasará sus días haciendo ejercicio y escribiendo libros que publicará cada tres años.

"Nada más que ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitas a ningún estado, ni fuera del país y ningún cargo, nada, ni siquiera honorífico", remarcó.

En el recorrido, López Obrador aseguró que esta muy satisfecho con el trabajo de quienes cubren a diario sus actividades, aunque lo critiquen.

Al finalizar el camino, que se extendió por casi hora y media, el mandatario prometió abrir a las cámaras una reunión del gabinete de Seguridad para mostrar a la gente cómo es que sesiona uno de los grupos de mayor prioridad del gobierno federal.

"Estoy muy satisfecho, muy contento con el trabajo de todos ustedes, son mis hermanas y mis hermanos, aunque me critiquen y yo también", dijo.

En esta ocasión, el presidente apresuró su conferencia mañanera para ofrecer el recorrido antes de salir a Campo Marte para encabezar la ceremonia por el Día de la Bandera.

Durante el recorrido, López Obrador hizo un recuento de los mejores y peores momentos de su gobierno, e incluso se proclamó como un revolucionario "hasta la muerte", pero sin el uso de la violencia.

Aseguró que el momento que más atesora, de los que ha vivido en Palacio Nacional, es el primer Grito de Independencia que dio, puesto que el Zócalo de la Ciudad de México estaba lleno, pero prometió que este año será igual, tras dos años de pandemia. Con información de Milenio.