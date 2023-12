Ya se liberó a Alfredo Jalife-Rahme: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana de jueves 7 de diciembre que el analista político Alfredo Jalife-Rahme fue liberado luego de que la Fiscalía de Ciudad de México lo detuviera.

"Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la Fiscalía estatal, la Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver con un derecho constitucional, con el artículo sexto, la libertad de las ideas", refirió.

AMLO también señaló que tiene afecto por Tatiana y Alfredo, pero se debe ser respetuosos con las libertades en el País.

"Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo. Hay quien dice, a mí me lo comprueban, si no, denuncio. Ya sucedió, lo que pasó y ya afortunadamente ya pasó. Lo que pasó pasó", dijo en su conferencia matutina.

¿Qué pasó con Alfredo Jalife-Rahme?

Ayer, Alfredo Jalife-Rahme, fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez del estado de Nuevo León.

Lo anterior ocurrió luego de que la exsecretaria de Economía Federal, Tatiana Clouthier, lo demandara por el delito de difamación.

Según la Fiscalía del estado de Nuevo León, la orden de aprehensión fue ejecutada en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Fiscalía reportó que Alfredo Jalife-Rahme sería trasladado a Monterrey, Nuevo León, para comparecer ante un Juez de Control y determinar su situación jurídica.

De acuerdo a la dependencia, la denuncia se remonta a agosto y septiembre del año 2022, cuando el analista político, a través de su canal de YouTube, exhibió imágenes y textos que Clouthier consideró calumniosos.

Mediante sus redes sociales Tatiana reveló que fue una denuncia que realizó como ciudadana, lejos de intereses políticos con la finalidad de proteger el nombre que ha construido dentro de la política en México.

"El 6 de octubre del año 2022 renuncié a la Secretaría de Economía de este país, algunos meses después, es decir, en diciembre del mismo año 2022 denuncié al doctor Jalife por difamación, calumnia y todo lo que se le agregue. Es interesante que hoy quieran asociar cosas que no tienen nada que ver, este fue un proceso que como mexicana y como persona que ha cuidado su buen nombre, ha hecho todo lo posible porque no se difame y no se usen las cosas en contra de lo que no debe ser. lo único con lo que cuento es con lo que he construido a lo largo y a lo ancho de mi vida", declaró.