Aldo De Nigris queda fuera de Rayados

Aldo De Nigris, exdelantero de Rayados y auxiliar técnico institucional del Club, quedó fuera del Monterrey según anunció el propio exfutbolista.

Aldo, quien fue auxiliar con Antonio Mohamed, Javier Aguirre y Víctor Manuel Vucetich, compartió a través de una carta publicada en sus redes sociales, que ya no forma parte del equipo albiazul.

"Me avisaron que ya no voy a continuar en el proyecto del club de fútbol Monterrey, ha sido un viaje de 4 años desde que me incorporé como auxiliar institucional al club de mis amores, siempre con mucha responsabilidad y compromiso por el bien de la institución", explicó De Nigris.

Reseñó su experiencia con el "Turco", con quien inició su etapa de auxiliar ganando el título de 2109, con el "Vasco" donde vivió momentos más complicados, también su experiencia al frente de Raya2, pero resaltó la invitación que le hizo Vucetich para ser su auxiliar donde lamentó no haber podido conseguir el título.

"Fue un honor trabajar con un histórico del Monterrey y del fútbol mexicano (Vucetich), no logramos el Campeonato, fue un golpe muy duro para todos, después de haber hecho un torneo histórico en puntos, nos dolió en el alma, al Gran grupo humano integrado por todos y cuerpo técnico", puntualizó.

De esta manera la reestructura en el Club Monterrey continúa, y falta ver en el caso de los jugadores quienes podrían dejar la institución.