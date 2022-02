AMLO está acorralado: Loret de Mola

Carlos Loret de Mola, respondió las declaraciones de AMLO que aseguran que el comunicador gana más de 35 millones de pesos al año; a través de su cuenta de Twitter, el periodista señala que "el presidente está acorralado" y no sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo en Houston.

Y es que este viernes en respuesta al reportaje de Latinus en el que ha dejado al descubierto el modo de vida en los Estados Unidos de José Ramón López, hijo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa Mañanera, el mandatario exhibió supuestos sueldos del periodista Carlos Loret de Mola, asegurando que el periodista ganó 35 millones de pesos el año pasado.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", señala el periodista en el post de su cuenta de Twitter.

En otra publicación, Loret de Mola, desmiente las cifras dadas a conocer por AMLO y denuncia que el mandatario de México, está usando datos de Hacienda para perseguir a los periodistas.

¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa... donde dejé de trabajar en 2019. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

Cabe señalar que periodistas, comunicadores, políticos e internautas en general mostraron su apoyo al comunicador y condenaron la actitud de AMLO de utilizar la conferencia Mañanera, para vengarse de Carlos Loret de Mola.