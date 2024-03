AMLO niega ser subordinado de EU en mañanera y presenta su entrevista con 60 minutes

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la mañanera se transmitirá parte de la entrevista que concedió al programa "60 Minutes" de la cadena estadounidense CBS.

A lo mejor vemos un fragmento de la entrevista de ayer aunque fueron muy pocos, no fueron 60 Minutos".

El Jefe del Ejecutivo instruyó al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, transmitir cuatro de los 13 minutos que tuvo de duración la entrevista con la periodista Sharyn Alfonsí.

AMLO reconoce producción de Fentanilo en México

En su conversación de ayer el presidente López Obrador reconoció por primera vez en cinco años de su sexenio que el fentanilo se produce en México.

El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia", dijo.

AMLO rechaza que México sea subordinado de EU

El mandatario también habló de su relación con Estados Unidos, rechazando que México fuera subordinado o colonia de algún país extranjero.

Somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos muy buena relación con el gobierno de EU pero no de subordinación...".

El presidente López Obrador rechazó que el asesinato de candidatos y aspirantes en el actual proceso electoral representen una amenaza para la democracia mexicana y aseguró que estos homicidios ocurren "en circunstancias muy especiales".

Cuestionado por haber difundido el mes pasado el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina de México de The New York Times y coautora de un reportaje sobre presunto financiamiento del narco en su campaña presidencial, el Presidente rechazó que haya tenido la intención de causarle daño.