AMLO: Sí hubo filtraciones al The New York Times sobre el accidente del Metro

AMLO aseguró que siempre se dan filtraciones y pidió esperar a los resultados del dictamen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considera que sí hubo filtraciones a The New York Times en un artículo publicado en relación al accidente del Metro de la CDMX.

En la mañanera del 14 de junio, AMLO aseguró que en los gobiernos siempre hay filtraciones. No obstante, pidió esperar a los resultados del dictamen del accidente del Metro.

“Hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo The New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido. Es muy difícil que no haya fuga de información” AMLO El presidente AMLO

dijo que las

filtraciones

se dan

por falta de lealtad y falta de concordancia

de funcionarios con el proyecto de gobierno.

“Debe de haber habido (filtraciones). Es que no alcanza la jefa de Gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra” AMLO AMLO: Esta semana se dará a conocer el dictamen sobre el accidente del Metro AMLO adelantó que esta semana se dará a conocer el dictamen del accidente de la Línea 12 del Metro, en el que 26 personas murieron .

En este sentido, pidió no adelantarse y no caer en el sensacionalismo y amarillismo con el fin de sacar “raja política”.

“Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer sobre el porqué de este lamentable accidente”

AMLO Incluso, AMLO señaló en la mañanera que ya está listo el dictamen del accidente del Metro, sólo es cuestión de que se dé a conocer.

“Cuando esté el dictamen se va a informar. Para decirlo mejor, creo que ya está el dictamen y se va a dar a conocer esta semana y la autoridad competente va a resolver”

AMLO AMLO sostuvo su disposición para que el gobierno federal ayude para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro dado que beneficia a muchas personas.

AMLO acusa que quieren “poner a pelear a Ebrard y Sheinbaum” porque en la oposición no hay líderes

AMLO acusó a sus adversarios políticos de querer poner a pelear a diversos funcionarios de la Cuarta Transformación como Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son dos de los perfiles más claros para buscar la presidencia en la elección de 2024, mientras que en la oposición no hay perfiles, señaló AMLO. AMLO señaló en la mañanera que hay otros perfiles que también son líderes dentro de su proyecto de nación, como Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma.

“Quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera”