AMLO vuelve a recibir cartas credenciales de embajadores sin banda presidencial

"Y la banda presidencial @lopezobrador_? Y el protocolo @SRE_mx? El Jefe de Estado mexicano violando la ley y un "canciller" @m_ebrard de papel..."

"Y la banda Presidencial? Ya se que a ti no te interesa pero tu me representas ante esas personas y debes cumplir y hacer cumplir la Ley eso dijiste cuando tomaste protesta luego entonces porque rayos no cumples con la Ley te demando que lo hagas"