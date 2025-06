Ante riesgo de guerra Ora iglesia por la paz

SALTILLO, COAHUILA.- En un llamado firme y esperanzador, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, se pronunció este domingo en favor de la paz global, uniéndose al mensaje del Papa León durante el Ángelus celebrado en Roma, en el que se instó a las naciones involucradas en conflictos armados a detener la escalada de violencia y a sentarse al diálogo.

"La guerra siempre será una catástrofe, aunque alguien diga que ganó, todos salimos perdiendo", advirtió el Obispo González, haciendo referencia a la actual crisis internacional que se ha agravado con la reciente intervención de Estados Unidos en escenarios bélicos internacionales.

El líder religioso recordó que esta postura de la Iglesia no es nueva, ya que desde hace tres años, tras el asesinato de los padres jesuitas en la Sierra Tarahumara, los obispos de México han impulsado jornadas nacionales de oración y diálogo por la paz.

"Este fin de semana hemos querido como Iglesia en México y como organizaciones de religiosos, laicos y asociaciones civiles redoblar esa petición. Vamos a trabajar por la paz y la justicia; ya no más agresiones, ya no más violencia, ya no más situaciones que producen terror y miedo", expresó.

El Papa León, en su mensaje dominical, pidió a los líderes mundiales evitar cualquier confrontación armada y buscar caminos de reconciliación. "No se puede dialogar desde las armas, sino desde el desarme. Solo los desarmados se pueden sentar a la mesa del diálogo", citó el Obispo González.

Finalmente, el jerarca católico reiteró el compromiso de la Iglesia de seguir impulsando acciones comunitarias que fomenten el entendimiento, la justicia social y la reconciliación, destacando que el miedo no debe tener lugar en una sociedad que aspira a la paz.