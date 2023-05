Arrojan a bebé al escenario durante un concierto de Kpop

Los artistas están acostumbrados a recibir regalos tales como peluches, flores y hasta ropa interior durante sus conciertos , pero un bebé?

El suceso se llevó a cabo en un concierto de una agrupación surcoreana donde una madre, tachada de irresponsable, colocó a su pequeño bebé en la esquina del escenario esperando que llamara la atención de alguna de las cantantes.

Fue la integrante Kyujin quien se percató de inmediato y con delicadeza levantó al bebé y lo devolvió a la madre, esto se pudo ver en un video que en poco tiempo se volvió viral y junto con esto hubo muchos comentarios tanto hacia la madre y a los organizadores, quienes fueron los que permitieron el acceso del menor.

"¿Porque dejan entrar un bebé a un concierto?" "estaba en la esquina y podía haberse caído" fueron algunos de los comentarios donde se busca la razón de porque el infante estaba ahí.

En otro video se puede observar donde la mamá no lanza al bebé si no que lo acomoda y es donde sucede todo, aunque el niño no se veía asustado, al contrario estaba riendo, todos están de acuerdo que este tipo de eventos pueden llegar a tornarse peligrosos debido a la cantidad de personas y por ende no es un lugar adecuado para el menor.