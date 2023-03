Bruce Maxwell no regresa con Acereros

MONCLOVA.- La organización de Acereros de Monclova no contará con los servicios del receptor alemán Bruce Maxwell quien ya se especulaba había firmado y jugaría para la Furia Azul la temporada 2023.

En una entrevista anterior el director deportivo Lic. José Meléndez declaró para los lectores de Periódico La Voz que no quería tocar mucho el tema sobre Bruce Maxwell, porque estaban en pláticas, finalmente las especulaciones terminaron, puesto que el propio jugador dejó un mensaje en las redes sociales donde aseguró que no vuelve a Monclova para la próxima campaña.

"A Monclova y la Organización Acereros, gracias por la oportunidad y la bendición de ser parte de su comunidad y aceptarme como uno de los suyos. Ha sido un verdadero honor vestir tu camiseta. El cambio no siempre es divertido, pero es necesario para el crecimiento y espero con ansias lo que sigue. No sé adónde me llevará este camino, pero estoy preparado para el desafío de averiguarlo. Que Dios los siga bendiciendo y guardando a cada uno de ustedes, ¡Te veo en el campo!", expresó en redes sociales Bruce Maxwell.

Con este mensaje el alemán dejó saber que no volvería, ahora se presume que seguirá jugando pelota en LMB con un equipo de Coahuila, fuentes extra oficiales confirmaron que sería Algodoneros de Unión Laguna la próxima organización de Bruce Maxwell.