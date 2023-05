Busca UOE Reconciliación Con Canacintra

La Unión de Organismos Empresariales buscará tener un acercamiento con la Canacintra con el fin de subsanar los posibles problemas, luego de que la cámara se separara del grupo y no dieran aviso al resto de los empresarios.

Hace algunos días la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dio a conocer que se separaba de la Unión de Organismos Empresariales, asegurando que no necesitaba representación y de esta forma evitar intereses políticos y de trabajo no afines a la cámara. Esto ocurrió después de que se reuniera el Comité de Vigilancia, el cual solicitó por motivos internos se presentara la renuncia ante la unión.

Al respecto el recién nombrado presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Ramón García, comentó que la noticia había sorprendido a todos y que incluso él se enteró por una persona externa en lugar de recibir el documento de la institución.

Marco Ramón ha dialogado por teléfono con el presidente de la Canacintra, pero sigue sin quedar clara la situación y buscará tener comunicación cara a cara para ver si se puede solucionar la problemática, sin embargo, Alejandro Loya le aseguró que seguirá trabajando y al pie del cañón con las cámaras empresariales.

"Estoy extrañado, no sabemos a ciencia cierta que pasó y me están hablando todos los presidentes de las demás cámaras para refrendar el apoyo, también comentaron que están extrañados por la situación, el detalle es que no avisaron".

Mencionó que la Canacintra estaba participando de forma activa en la Unión de Organismos Empresariales y desconocen a qué se deba su renuncia e incluso la próxima semana, se tiene agendada una reunión con el vicepresidente nacional de la Canacintra para ver qué acciones hacer para atraer empresas.

"Es importante mostrar músculo y mostrar unidad, nosotros no hemos mostrado cuestiones afines algún partido político, si acercamos a los funcionarios para ver qué están haciendo y que peticiones hacer, como la que tendremos con Cristina Amezcua".