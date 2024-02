Carlos Slim declara que Telmex está en números rojos desde hace 10 años

El empresario mexicano Carlos Slim Helú afirmó este lunes que aunque Teléfonos de México (Telmex) no resulte rentable, no tiene intención de deshacerse de esa empresa.

"Telmex no es negocio", aseguró en una conferencia de prensa que se extendió aproximadamente cuatro horas. En el evento, el presidente vitalicio de Grupo Carso hizo un recorrido por sus inicios como inversionista desde su juventud, desde la adquisición de sus primeras empresas y hasta la compra de Telmex, sobre la cual insistió que no fue un regalo y que actualmente no es una empresa rentable.

Slim dijo que Telmex tiene actualmente una participación de 35% del mercado, pero enfrenta entre sus principales pasivos la carga en pensiones, con trabajadores que se jubilan muy jóvenes.

Rechaza beneficios por parte del gobierno de AMLO

El empresario dijo que este gobierno no le ha dado beneficios a sus empresas, e incluso recordó que sigue sin tener la posibilidad de ofrecer servicios de televisión de paga.

Van cinco gobiernos que no lo autorizan. Somos la única empresa del mundo que no tiene servicios de televisión de paga. Nos han hecho competir con un brazo amarrado", afirmó.