Clama por ayuda abuelita monclovense de 101 años

"Le pido a Dios que ya me lleve", externó la señora Amelia Ibarra Zúñiga quien a sus 101 años de edad no cuenta con cobertores o calentadores para soportar las gélidas temperaturas, requiere del apoyo de la ciudadanía para pasar el invierno.

Los adultos mayores son los que más sufren de las inclemencias del tiempo, más en un área ubicada en la periferia donde el aire cala hasta los huesos y durante la noche asusta a las familias que viven en jacalitos en la colonia Ampliación 21 de Marzo.

Doña Amelia Ibarra Zúñiga tiene 101 años de edad mencionó que no pudo dormir por el frío que se siente al interior de su humilde hogar ya que la cobija que tiene es muy delgadita. Vive junto a su sobrina Griselda de 35 años y de los 5 hijos que tuvo, solamente 2 están con ella y uno le envía un poco de dinero.

"Y lo que le pido a Dios es que me recoja", dijo afligida Doña Amelia, quien se encontraba sentada en su cocina tratando de entrar en calor con un mini calentador, el cual solo alcanzaba a darle en sus pies.

"Cuando sale el sol yo trato de ayudarle a mija a recoger en la casa pero ahorita tengo bastante frío, lo que quiero es que me ayuden a poner unas láminas de perdido, porque ventea mucho por el techo y aunque le pongo cobijas a la puerta, no se me calienta, no sé si sea por mis huesos".

Externó que tiene más confianza con Griselda y con otro sobrino porque crecieron con ella y no le da tanta vergüenza que la vean o que la ayuden a asearse o a ir al baño.

"Está carajo, es la pura verdad que estamos sufriendo mucho por lo mismo y este frío que se vino, peor aún".

Doña Amelia vive en la calle 44 de la colonia Ampliación 21 de Marzo, donde las personas interesadas en apoyarla pueden acudir y hacer donativos en especie para esta temporada invernal.