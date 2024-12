Culpable por desvío Ex Presidente de CMIC

Dictan fallo de condena a Ricardo Gutiérrez por el delito de administración fraudulenta con acciones referidas a gastos inexistentes al no comprobar 1 millón 806 mil 124 pesos, en prejuicio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Culminó la audiencia de juicio oral bajo la causa penal 849/2020 que se seguía en contra del ex presidente de la CMIC, durante su gestión de enero del 2016 a febrero del 2019, denuncia interpuesta desde hace 5 años cuando el siguiente presidente Raúl Flores, revisó el estado financiero de la cámara el cual era de un desfalco de más de 2 millones de pesos.

Durante poco más de la semana que se llevó a cabo en la Sala 3 del Centro de Justicia Penal, se expusieron documentos y testigos que corroboraran que Ricardo era responsable del delito por el que se le acusaba.

TESTIGOS HUNDEN TEORÍA DE LA DEFENSA

El Ministerio Público demostró que el imputado ordenaba transferencias justificando la representación en prejuicio del patrimonio de la cámara, siendo una conducta reiterativa ya que según el testimonio de Bonifacio "N", desde marzo del 2016 el ex presidente ordenó no dar seguimiento del informe presupuestario de ingresos y egresos, además de que se depositará a su cuenta personal y no se reembolsaran los gastos por representación.

Señaló que cuando se realizaban viajes a la Ciudad de México no sé hacian gastos mayores a 2 mil pesos cuando acudí al presidente o hasta 4 mil pesos cuando acudí acompañado, pagando avión y hotel. Mientras que los viajes a Saltillo o Monterrey, no sé realizaban gastos por parte de la cámara local ya que se cuenta con un vehículo y se daban vales de gasolina, por tal motivo la cámara no tenía obligación de pagar gastos personales, lo cual Ricardo solicitaba a su cuenta personal de Scotiabank.

Otra de las testigos Jazmín Idalia "N", mencionó que no se podía cuestionar ni negarse a las peticiones de Ricardo, pues cuando alguien no hacía lo que quería los despedía. Ella realizaba las transferencias, pero éste no entregaba las facturas que se le pedían a cambio. Incluso tenía que llevarse los libros contables durante las vacaciones en caso de que le pidiera realizar transferencias que llegaban a ser de 30 y hasta 60 mil pesos.

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

También se dio a conocer que el expresidente de la cámara pedía transferencias a terceros como al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) destinado para reparaciones a escuelas, anteriormente era Bonifacio quien se encargaba de eso, quién debía corroborar que fuera de beneficio para la misma cámara, sin embargo, se enteraba cuando ya se había firmado el convenio, el cual no beneficiaba en nada a los constructores.

Así mismo, pedía transferencias para gastos de mantenimiento que llegaron a ascender a los 157 mil pesos, pero no se realizó ninguna obra de mantenimiento en las oficinas locales o en la construcción ubicada al norte de Monclova, de igual forma tampoco se realizaron cotizaciones a los trabajadores de la CMIC.

COMPROBÓ POCOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

La agente del Ministerio Público señaló a Ricardo Gutiérrez por 295 movimientos bancarios, de los cuales solo puedo comprobar 118, dejando 175 en el aire, los cuales daban un total de 1 millón 806 mil 124 pesos.

Los trabajadores de la CMIC, señalaron que en ninguna otra administración habían batallado para pagar la luz, el Seguro Social o la nómina, por lo que tenían que trabajar el doble para hacer convenios o eventos que ayudaran a las finanzas y aún en este tiempo, es difícil hacer ese tipo de movimientos o recuperarse.

FALLO DEL JUEZ

En sus alegatos de cierre, la defensa mencionó que la imputación era imprecisa ya que solamente se realizó una omisión de gastos y que de saber cuáles eran los habría justificado, ante esto el Juez respondió que sí se encontró una incidencia por parte del expresidente y que además no tenía sustento sobre en qué fueron utilizados.

Fue a las 2:30 de la tarde del miércoles que se lo tomó la audiencia de juicio oral en la que el Juez dijo que se acreditaba la responsabilidad penal del delito de administración fraudulenta con acciones referidas a gastos inexistentes, dando el fallo de condena al imputado.

Será el lunes 16 de diciembre a las 9:30 horas que se dará a conocer la pena y reparación de daño.