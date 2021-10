"Cumplí con mi deber"; Ebrard se defendió ante acusaciones por desplome de la Línea 12

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se dijo satisfecho con su administración como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal; esto, ante los cuestionamientos sobre su posible responsabilidad por el desplome de un tramo de la Línea 12 del metro.

"Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara ... Actué profesional y de una manera íntegra (...) Yo cumplí con mi deber en ese momento", aseveró en la conferencia matutina.

A ello, el canciller agregó que era "muy difícil" supervisar las obras al encabezar el gobierno capitalino, razón por la cual, destacó, se había creado el organismo autónomo "Proyecto Metro", en el cual intervinieron empresas e instituciones para levantar la nueva ruta.

"El encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de Ingeniería; intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramos.

(...) Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional (IPN), ICA - que ganó una licitación internacional-; supervisión a cargp de uno de los ingenieros más destacados de México; constructoras o empresas reconocidas; certificación a cargo de unos grupos internacionales más importantes... es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno", destacó durante la conferencia matutina.

Respecto a las 10 denuncias que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que las y los imputados se defenderán a las acusaciones pues, mencionó, "muchas de estas personas ya pasaron por procesos", durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.