Dejan sin sueldo a sindicalizados

El Sindicato Nacional Democrático estalla en contra de la empresa, al retrasarse de nueva cuenta el pago de los trabajadores sindicalizados, sin que se tenga una fecha para realizar el depósito a los obreros, donde el problema es responsabilidad de la mala administración de la empresa.

Trabajadores sindicalizados esperaban que el día de ayer se realizara el pago de la nómina, sin embargo, tal y como se presentó en las últimas semanas, el depósito se retrasó, sin que se diera una fecha.

La suspensión del pago se dio en todas las unidades de Grupo Acerero del Norte, en donde se concentran más de 8 mil trabajadores sindicalizados.

Ismael Leija Escalante, señaló que como organización ya no pueden tolerar que se retrase el pago de los trabajadores que una obligación de la empresa, un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Señaló que no tolerarán el retraso de la nómina, y tampoco permitirán que se responsabilice al sindicato de un problema de la empresa, un problema por la mala administración que se tiene y que esta afectando a los trabajadores y sus familias.

Es por eso que hizo un llamado a los dueños de la empresa a los ex o a los nuevos dueños, a quien corresponda, para que se cumpla con el compromiso de los trabajadores y deposite cuanto antes el pago de los obreros.

Mencionó que existen casos como el de Hércules, en donde los trabajadores se enfrentan a una situación crítica, sin dinero y sin nadie que los apoye, una situación desesperante por la que no tienen porque pasar.

"Los trabajadores ya no soportan otra semana así, me han hablado los compañeros llorando, al borde de la desesperación, me siento impotente, por lo que no podemos permitir que esto siga así".

Leija Escalante mencionó que en la última visita del Gobernador se habló con representantes del estado y se les dijo que ya no se puede continuar así, que como sindicato han mantenido la paz laboral, pero ya no se puede seguir así.

Indicó que lamentablemente no se pueden hacer acciones de presión contra la empresa, no se puede parar, tomar la empresa, ya esta paralizada, por lo que hacen un llamado a autoridades para que volteen a ver a la empresa.

Así como dijo que es urgente que se agilice la inyección de recursos que se anunció, porque no pueden esperar 15 días.