Detectan depresión intensa en niños

Al menos 8 casos de depresión intensa en niños y adolescentes ha detectado el Club Previofam, de Leonardo Silva en escuelas que visita, son menores en riesgo potente de suicidio e incluso algunos de ellos ya lo han intentado, la mayor causa es la violencia familiar.

El conocido precursor del bienestar social de niños, destacó que continúa con sus pláticas de orientación y animación en escuelas primarias y secundarias.

Y luego de la charla pide a los menores que dejen su caso en dirección para poder atender cada uno en particular, "me hablan de dirección y me reportan de 8 a 12 y hasta 15 casos de niños que se reconocen en problemas".

Explicó que de acuerdo a los datos que los niños y adolescentes dejan acude a visita domiciliaria, donde incluso los padres lo reciben bien, porque les consigue una despensa.

Puntualizó el entrevistado que la mayoría de los casos los menores ven como son los enfrentamientos de papá y mamá, "Los hombres con actitud machista, las mujeres que no se dejan y sobrevienen las peleas, todo eso lo absorbe el niño".

Otra de las situaciones que también provocan en los menores la depresión es la falta de atención de sus padres, se sienten solos y es cuando buscan una salida a ese sentimiento de soledad.

"Vivimos en una sociedad en la que es necesario que hagamos una pausa y volteemos a ver a nuestra familia, de ahí debemos analizar lo que hacemos mal y corregirlo", comentó.

Dijo que la asociación a su cargo continúa llevando sus pláticas a las escuelas pues incluso hay planteles que lo mandan llamar para que acuda apoyar a los jóvenes.