Doctora del IMSS atiende enojada

SAN BUENAVENTURA., COAHUILA.- Insatisfecha por la atención que recibió su hija en la Clínica 10 del IMSS de San Buenaventura, una madre de familia alzó la voz y dijo que es injusto que la Doctora Falcón que se encontraba el viernes en el área de urgencias, trate a los pacientes cómo si les hiciera el favor de atenderlos, aun cuando estos sean niños.

Estefany Lizeth de los Santos Rodríguez relató que el pasado viernes a las 11:30 de la noche llevó a su hija a urgencias de la clínica 10 del IMSS debido a que se golpeó la nuca al encontrarse jugando con su hermanito y al llegar al hospital la enfermera le pidió que buscará a la doctora en el área de comedores porque no se encontraba en los consultorios.

Dijo que de forma rápida le tocó la puerta a la doctora quien salió molesta del lugar y al explicarle la situación en lugar de revisar a la niña quien presentaba un golpe en la nuca, se dedicó a regañarla porque estaba jugando con su hermanito a esa hora de la noche.

"La doctora salió molesta yo creo que porque la despertamos y me dijo que la niña no tenía nada que hacer jugando a esa hora, yo le expliqué que estábamos de visita en casa de mi hermana cuando sobrevino el accidente y ella solo le inyectó para reducir la inflamación y le dio paracetamol para el dolor".

Lizeth preguntó a la doctora si no enviaría a su hija a realizar una radiografía y de mala forma la envío a la clínica 7 del IMSS en Monclova, dónde le hicieron la radiografía pero no la valoraron porque no traía orden de la clínica 10.

Molesta, la madre de familia regresó al Hospital No.10 y entregó el disco con la radiografía a la doctora y está se lo regresó molesta, argumentando que no tenía computadora para leer el disco.

"Terminé llevando a mi hija al Hospital Campesino dónde me la valoraron de manera correcta pero sí pienso ir con el Director de la 10 para dar a conocer mi molestia en contra de la Doctora, quien a todos trata mal sin importar la situación de salud que lleve el paciente".

Cabe mencionar que la pequeña tiene seis años y era urgente la atención por el golpe que sufrió en la cabeza, el cual fue atendido después de varias vueltas al hospital.