Donald Trump compara a los migrantes con Hannibal Lecter

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó a la comunidad migrante en su país con Hannibal Lecter, personaje ficticio que aparece en la película de terror ´El Silencio de los Corderos´, de Jonathan Demme.

En entrevista con Right Side Broadcasting Network, el magnate dijo que los extranjeros que radican como ilegales en la Unión Americana "son gente áspera, en muchos casos procedentes de cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas, manicomios".

Después remató con la pregunta: "Hannibal Lecter, ¿alguien conoce a Hannibal Lecter?", entre risas, y desde su residencia en Mar-aa-Lago, en Florida.

Esta no es la primera vez que el republicano realiza este tipo de comentarios contra los migrantes, a quienes relacionó con esta misma película el pasado mes de febrero en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Recordemos que Hannibal es un psicópata ficticio creado por el novelista Thomas Harris, y que es conocido por cometer crímenes de canibalismo en las obras literarias y películas.

Aunado a ello, Trump hizo otra polémica comparación al señalar que el idioma de los migrantes se asemeja al lenguaje marciano.

"Ni siquiera tenemos profesores de algunas de estas lenguas. ¿Quién lo diría? Tenemos idiomas que son como del, ¿del planeta Marte? Nadie, nadie sabe cómo hablarlo", ironizó.

Los señalamientos de neoyorquino no quedaron ahí, y declaró, sin prueba alguna, que aquellas ciudades con mayor afluencia de inmigrantes han dejado de practicar algunos deportes.

"Tenemos niños que ya no van a la escuela. Los están echando del parque. Ya no hay ligas infantiles, no hay deportes, no hay vida en Nueva York y en muchas de estas ciudades", dijo.

Ayer lunes Donald Trump arrasó frente a su rival interna, Nikki Haley, en el caucus de Dakota del Norte, y este llamado "supermartes" es un día clave en la política de Estados Unidos, puesto que representa las votaciones para las nominaciones a las candidaturas de la presidencia en 16 estados y un territorio de dicho país.