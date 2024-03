Eduin Caz y Ernesto Coppel llegan a un acuerdo por música banda en Mazatlán

El cantante de música regional, Eduin Caz se reunió con el líder hotelero, Ernesto Coppel, donde estos llegaron a un acuerdo para poder permitir que se toque la música banda en las playas de Mazatlán, esto después de que el empresario pido el fin de las bandas en las playas de la zona turística, argumentando que esta actividad, causaba molestias a los turistas.

En uno de los videos se observa a varios jóvenes en un carro de golf, entre ellos Eduin Caz, quien con cerveza y una bocina en manos llaga a la casa del hotelero.

"Aquí venimos llegando a la casa de Neto Coppel, no fuimos a la marcha, pero sí venimos a solucionar el problema. (...) Ya llegó tu amigo; ni modo que no me recibas. Espero que no se enoje el viejo conmigo", dijo entre risas el cantante.

"¿Entonces qué? ¿Puede seguir tocando la banda en Mazatlán, en la playa o no?, pregunta Eduin Caz a Coppel, quien responde: "Claro que sí".

Momentos después estrechan la mano y Eduin expresa: "¡Arreglado"!

Debido a la propuesta de Ernesto Coppel para terminar con la música banda, se presentaron protestas en contra de la idea, lo que terminó en actos de violencia por parte de las autoridades en contra de los músicos. A pesar de esto, el gobernador del estado, Rubén Rocha, se mostró a favor de mantener la música en las playas de Mazatlán