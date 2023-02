"El Gym cambio mi vida"

MONCLOVA.- La vida diaria es complicada, las personas a veces buscan alternativas para seguir adelante, hacer rutinas de gimnasio y estar en uno se convierte en el estilo diferente de vivir para las personas, tal es el caso de la monclovense Rosalba Padilla B. quien encontró una nueva versión de vida en el ejercicio.

De 28 años la atleta a diario sigue ejercitándose fuertemente para mantenerse sana y seguir adelante con una vida diferente a la de hace un año, para los lectores de Periódico La Voz comparte su historia.

Un problema de vida que la llevó a pensar

La verdad no me gustaría entrar mucho en detalle, el 2021 fue un año muy complicado para mí, específicamente el mes de diciembre del 24 al 31 tuve una crisis emocional por diversas circunstancias, no salía de mi cuarto, me la pasaba sin comer, el día último de ese año por la madrugada terminé hospitalizada.

Mientras estaba en cama comencé a preguntarme si todo por lo que pasaba era suficiente para estar tan mal, tuve que tocar fondo para poder reaccionar.

1 / 7 El gimnasio le dio un giro a su vida. 2 / 7 Nunca pensó que se convertiría en su estilo de vida. 3 / 7 Ahora disfruta cada día en el gimnasio. 4 / 7 "El ejercicio te salva, es lo máximo", Rosalba Padilla. 5 / 7 Pensó en dejar el GYM cuando las rutinas crecieron. 6 / 7 7 / 7 ❮❯

Su llegada al gimnasio

Posterior a lo que había vivido en el 2021, empezando enero del 2022 volví a recaer en algunos problemas emocionales, en casa se encontraba mi madre y mi cuñada, yo solo estuve en el suelo llorando, pero mi cuñada me comentó que nos metiéramos al gimnasio para distraerme y no pensar por lo que pasa, entonces así fue como llegué por primera vez a ese lugar, tras un mes ella me dejó sola.

Los primeros cambios

Durante las primeras semanas me comencé a sentir diferente, conforme pasaban los días empecé a relacionarme con más personas del Gym, el entrenador es mi amigo, llegaba a casa y era recordar cosas que afectaban mis emociones, pero después de volver al siguiente día supe que ir a ejercitarme era un complemento, me hacía bien estar ahí además que era un buen ambiente.

Cuando llegaron las nuevas rutinas pensé que esto no era para mí, pero mi entrenador nunca me dejó sola, me motivaba, entonces un 50 por ciento de yo seguir aquí es gracias a él.

El Gym nuevo estilo de vida para Rosalba

Al decir el tercer mes de Gym en una semana sentí que me adelgacé mucho, pero mi instructor me pidió calmarme, a la semana siguiente parecía todo normal, mi masa muscular empezó a notarse, desde entonces me convencí de que esto era para mí y me hacía tener un nuevo estilo de vida.

Ahora mis horas de entrenamiento son sagradas, no las cambio por nada, no digo que no he faltado, claro que si lo he hecho pero por cuestiones de causas mayores, en una ocasión alguien me invitó a salir, pidiéndome que no fuera al Gym, la verdad me molesté mucho y mis rutinas pues es algo que respeto bastante.

Su mayor logro desde que ingresó al gimnasio

Siento que ha sido el compromiso conmigo misma, generar una disciplina porque hay días en los que no tengo ganas de ir, pero termino levantándome para cumplir mis horas. Regresé nuevamente a convivir con muchas amistades, mi autoestima es muy alta, volví a ser yo antes de mis conflictos emocionales de los cuales logré salir.

Porque recomienda hacer ejercicio

Mucha gente no toma enserio hacer el ejercicio hasta que pasan por un problema y empiezan a experimentar la satisfacción de estar en un gimnasio o hacer otra disciplina. Conozco algunos que fueron a terapias, estuvieron con psicólogos y llegar a una solución no les funcionó, pero cuando empezaron a asistir al gym experimentaron como sale la tristeza.

Esto te puede ayudar a salir de una adicción, del estrés, ansiedad, depresión por el amor o cualquiera que se pueda presentar, el ejercicio te salva.

Un modelo a seguir para los demás

En mis redes sociales personas que me conocen o que simplemente me tienen agregada me han enviado un mensaje como le hice para estar tan disciplinada en el gimnasio, esto es cuestión de querer encontrar un cambio y no necesariamente aquí, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, hace poco un vecino pasaba por una situación y me preguntó si con el ejercicio pude salir adelante.

Platicamos y ahora él se unió al gimnasio, tiene poco más de un mes y lo veo totalmente diferente y aquí es donde digo el ejercicio es lo máximo.

"Quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo en este cambio, pero sobre todo quiero agradecerme a mí misma, si yo no hubiera tocado fondo, no habría tenido la voluntad de levantarme, hay personas como Ximena, Gil, mi madre, hermanos, mis propios amigos del gimnasio, pero sobre todo sepan que de nada sirve que los demás te animen, si tu solo no te animas y buscas un cambio".