Ex novia de Babo del Cartel de Santa denuncia agresiones

Monterrey.- A través de una serie de mensajes publicados en su perfil oficial en la red social Twitter, Melanie Pavola, ex pareja de Babo, líder de la agrupación Cartel de Santa lo acusó de haberla agredido físicamente durante una estancia en la ciudad de Cancún.

Sin especificar la fecha en la que sucedieron los hechos, la joven explicó que acompañó al rapero a la ciudad de Cancún para cuidar a la hija del cantante mientras este acudía a un concierto de rap y hip hop.

Detalló que para ese entonces la relación sentimental no se encontraba en el mejor momento, ya que ella sospechaba que le era infiel, por lo que después del mencionado concierto ambos comenzaron a discutir en el cuarto de hotel mientras la hija del cantante dormía.

La discusión entre ambos comenzó a subir de tono y por ello, la joven se salió al balcón del cuarto del hotel para fumar un cigarro y poder tranquilizarse, sin embargo, según el relato, ocurrió todo lo contrario.

"Me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco; llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate... pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba", escribió en uno de los mensajes.

Acto seguido, Melanie Pavola contó que Eduardo Dávalos, nombre de pila de Babo, se le acercó de manera violenta, le arrebató el cigarro y, presuntamente, le propinó dos bofetadas que la hicieron perder el conocimiento por algunos segundos.

"Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro", dice otro de los mensajes.

Al finalizar el relato dijo que lo encaró y salió del lugar, sin embargo, dijo que no procedió legalmente porque las lesiones que le dejó no eran graves y, de acuerdo con las autoridades, su denuncia no procedía.