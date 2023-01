Invita a Try Out Racers Saltillo

Desde Saltillo, mi apreciable amigo Juan Borja, toda una institución de la crónica deportiva, me avisa que el equipo de Basquetbol Racers con la firme intención de integrar a nuevas jugadoras al equipo Racer Saltillo, efectuará un Try Out, el sábado 4 y el domingo 5 de febrero.

Este evento tiene como escenario el Gimnasio Nazario Ortiz Garza, lugar que es sede del conjunto saltillense en su tercera participación en la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional Femenil.

Me comentó Juan Borjas, que habrá tres sesiones para checar a todas las jugadoras que se den cita, la primera será el sábado desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas, mientras que la segunda se realizará de cuatro de la tarde a seis, y la tercera fase que será de diez a once horas de la mañana del domingo.

El chequeo de las jugadoras correrá a cargo del entrenador del equipo, Luis Moreno Berriochoa, quien estará revisando la resistencia, desplazamiento de cada una de las jugadoras que acudan para ser seleccionadas y poder integrarse al conjunto saltillense.

La semana anterior el conjunto saltillense viajó a la población de San Miguel Allende, Guanajuato, en donde fueron observadas entre 18 participantes, se analiza en estos momentos, cuáles serán las jugadoras que se contemplan para integrarse al equipo, lo mismo que sucederá con las que sean seleccionadas.

Las jugadoras interesadas en participar en este Try Out se podrán comunicar en la línea telefónica de 844 231 83 48, para mostrar su interés en participar para buscar un lugar dentro del equipo las cuales se les solicitarán que acudan con ropa deportiva para participar en esta fase.

La invitación es para las jugadoras mayores de los 15 años de Saltillo, Monclova, Frontera, Ramos Arizpe, Parras De la Fuente, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nueva Rosita y Sabinas que tengan interés en pertenecer al equipo saltillense que arrancará su participación en la décima temporada de la LMBPF a partir del 28 de febrero.