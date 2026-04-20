Niega alcalde Jacobo soborno a gerente de SIMAS y minimiza baja asistencia a marcha

Piedras Negras, Coah.— El alcalde Jacobo Rodríguez rechazó este lunes los señalamientos sobre un supuesto ofrecimiento de 2 millones de pesos al gerente del SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, a cambio de que dejara el cargo, al asegurar que se trata de una mentira sin sustento.

El edil desestimó las declaraciones realizadas por el titular de la paramunicipal y lo acusó de emitir señalamientos sin pruebas.

"Sería incongruente ofrecer esa cantidad o la que sea si podemos ver que públicamente ya está acabado, su prestigio está acabado; no es cierto. Se la pasa diciendo barbaridad y media y nunca muestra pruebas. Cada que abre la boca vomita mentiras, manipulaciones e injurias", expresó Rodríguez.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre las acusaciones?

En otro tema, el alcalde restó importancia a la baja participación registrada en la marcha contra el SIMAS realizada el domingo, en la que se contabilizaron alrededor de 200 asistentes, entre ellos empleados municipales y regidores afines.

Rodríguez sostuvo que el objetivo principal de la movilización era visibilizar la inconformidad ciudadana por la calidad del agua, más allá del número de participantes.

"Fue para alzar la voz y que tengamos mejor calidad del agua; era una petición de la ciudadanía. Entonces, cuando vi eso, nos animamos a hacer la convocatoria. Realmente el número de personas es irrelevante", afirmó.