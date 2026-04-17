ONU llega a México: Rosa Icela Rodríguez se reúne con Volker Türk

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que presentarán avances en el tema de desapariciones de personas al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, durante su visita a México la próxima semana.

Rodríguez lo señaló en la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, donde encabezó la rueda de prensa en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, y reiteró el rechazo del gobierno federal al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. “Estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, no solamente en materia de desaparecidos; no sé si siquiera se aborde el tema del CED, no necesariamente”, declaró al referirse a la reunión prevista con el Alto Comisionado y al respeto a los derechos humanos.

La titular de Segob afirmó que el gobierno mantiene su postura sobre el documento del CED y que esta no ha cambiado. “Una cosa es el contenido de un documento. O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia, nunca ha cambiado”, sostuvo. Rodríguez mencionó que, tras el reforzamiento de la Ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, se establecieron obligaciones como la alerta nacional, y planteó que esos elementos forman parte de los avances que se podrían exponer durante la visita.

Acciones de la autoridad

La secretaria señaló que la administración federal está abierta a seguir trabajando con organismos internacionales y afirmó que existe colaboración con la oficina del Alto Comisionado en materia de desapariciones.